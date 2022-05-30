(BPRW) LORETTA DEVINE, SHEILA E., MISTY COPELAND, ELLIE KEMPER, JACK MCBRAYER, RYAN MICHELLE BATHÉ AND WENDELL PIERCE JOIN THE CAST OF DISNEY BRANDED TELEVISION’S ‘EUREKA!,’ PREMIERING JUNE 22 ON DISNEY JUNIOR AND DISNEY+ | Press releases
(BPRW) LORETTA DEVINE, SHEILA E., MISTY COPELAND, ELLIE KEMPER, JACK MCBRAYER, RYAN MICHELLE BATHÉ AND WENDELL PIERCE JOIN THE CAST OF DISNEY BRANDED TELEVISION’S ‘EUREKA!,’ PREMIERING JUNE 22 ON DISNEY JUNIOR AND DISNEY+ | Press releases
(BPRW) LORETTA DEVINE, SHEILA E., MISTY COPELAND, ELLIE KEMPER, JACK MCBRAYER, RYAN MICHELLE BATHÉ AND WENDELL PIERCE JOIN THE CAST OF DISNEY BRANDED TELEVISION’S ‘EUREKA!,’ PREMIERING JUNE 22 ON DISNEY JUNIOR AND DISNEY+ | Press releases | Black PR Wire, Inc.