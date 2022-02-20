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FORECAST: Windy and Warm

February 20, 2022
Chronicle Reporter
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FORECAST: Windy and Warm



ROAD CONDITIONS AS WELL. TAYLOR: GOOD MORNING AND HAPPY THANKS FOR JOINING ME ON THE KOCO MOBILE APP AS WELL AS KOCO.COM. I AM METEOROLOGIST TAYLOR COX. HIGHS THIS AFTERNOON WILL BE IN THE UPPER 60’S AND LOW 70’S, PRETTY BREEZY WITH THE SOUTHERLY WIND OF 20 TO 25 MILES PER HOUR. TEMPERATURES ARE RUNNING UP TO THE MID-70S TOMORROW, PRETTY BREEZY AS WELL. WE HAVE THAT FIRE DANGER TO THE WEST BOTH TODAY, BUT ELEVATED FOR TOMORROW. 38 FOR YOUR HIGH ON TUESDAY, A BIG QUOTE OUT IN THE FORECAST, AND WE DON’T WARM — A BIG COOLDOWN IN THE FORECAST, AND WE DON’T WARM ABOVE FREEZING ON WEDNESDAY OTHR URSDAY. THURSDAY WE HAVE A CHANCE FOR SNOW AND A WINTRY IN THE STATE THAT COULD BRING SLICK ROAD CONDITIONS AND TRICKY TRAVEL. WE WILL HAVE ALL THE DETAILS, WHO SHOULD EXPEC

FORECAST: Windy and Warm

Meteorologist Taylor Cox shows temperatures way above average and a breezy wind from the south for today and tomorrow.

OKLAHOMA CITY —

Meteorologist Taylor Cox shows temperatures way above average and a breezy wind from the south for today and tomorrow.



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