MLB Power Rankings: Red Sox Climb 12 Spots, Dodgers Make Case to Be No. 1 Again | Bleacher Report

Adam Glanzman/Getty Pictures

C Gary Sanchez, MIN

(7-for-24, Four 2B, 2 HR, 9 RBI)

1B Paul Goldschmidt, STL

(13-for-27, 5 2B, 2 HR, 9 RBI)

2B Trevor Story, BOS

(9-for-25, 2B, 6 HR, 14 RBI)

3B Rafael Devers, BOS

(11-for-28, 2 2B, 3B, three HR, 5 RBI)

SS Tim Anderson, CWS

(12-for-26, HR, 6 RBI, 2 SB)

OF Mookie Betts, LAD

(10-for-28, Four 2B, three HR, 7 RBI)

OF Aaron Choose, NYY

(10-for-23, 2 2B, three HR, Four RBI)

OF Mike Trout, LAA

(9-for-24, three 2B, three HR, 6 RBI)

DH J.D. Martinez, BOS

(12-for-24, Four 2B, HR, Four RBI)

SP Sandy Alcantara, MIA

(2 GS, 2 W, 1 CG, 17.zero IP, 9 H, 1 ER, three BB, 12 Ok)

SP Brady Singer, KC

(2 GS, W, ND, 14.zero IP, eight H, zero ER, three BB, 12 Ok)

SP Johnny Cueto, CWS

(2 GS, 2 ND, 12.zero IP, eight H, zero ER, Four BB, 12 Ok)

SP Martin Perez, TEX

(1 GS, W, 9.zero IP, eight H, zero ER, 1 BB, 5 Ok)

SP Luis Severino, NYY

(2 GS, W, ND, 13.zero IP, 9 H, 1 ER, 2 BB, 12 Ok)

RP Liam Hendriks, CWS

(Four G, 4/Four SV, 4.zero IP, three H, zero ER, zero BB, 7 Ok)