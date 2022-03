Scoreboard roundup — 3/6/22

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Boston 126, Brooklyn 120

Milwaukee 132, Phoenix 122

Washington 133, Indiana 123

Utah 116, Oklahoma City 103

Houston 123, Memphis 112

Cleveland 104, Toronto 96

Denver138, New Orleans 130 (OT)

NY Knicks 116, L.A. Clippers 93

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

New Jersey 3, St. Louis 2 (OT)

Los Angeles 3, Buffalo 0

Dallas 6, Minnesota 3

NY Rangers 4, Winnipeg 1

Tampa Bay 6, Chicago 3

Carolina 3, Seattle 2

Vegas 2, Ottawa 1

Anaheim 3, San Jose 2 (OT)

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Nebraska 74, Wisconsin 73

Memphis 75, Houston 61

Illinois 74, Iowa 72

Michigan 75, Ohio St. 69

MAJOR LEAGUE SOCCER

Austin FC 5, Miami 1

Portland 1, Los Angeles FC 1 (Tie)

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved.