Winter Storm Update
>> WINTER WEATHER ADVISORY OUT ACROSS THE WEST. HIS KNOW IS GOING TO MOVE IN EARLY THIS AFTNOERON. AS A GO THROUGH THE EVENING, SNOW WILL CONTINUE. IT WILL BE HEAVIEST ALONG I-44. WE ARE SLLTI GOING TO SEE MODETERA SNOW ACROSS NORTHERN OKLAHOMA. THIS IS MAINLY SLEET. I COMMUTE DOWN TO NORMAN, DOWN TO TURN ON PAUL’S. LATER WE GO INTO THE EVENING, THE COLDER EIGHT THE AIR WILL PUSH DOWN TO THE STH.OU THIS WILL EYES OVER TO SNOWOR F — FIRST CENTRAL OKLAHOMA. NO WILL BE HEAVY AT TIMES AND WE WILL START TO SEE DRIER AIR BRIEFLY MOVE INTO WESTERN OKHOMALA BEFORE ANOTHER CHANCE WILL MOVE IN BY MIDMORNING TOMORROW. HOW MUCH SLEET? A QUARTER TO HALF INCH TO PONCA CITY. AT THE HAPPIT ETHES SLEET, STILL SETTING UP FROM DUNCAN DOW NTOWARDS DAVIS AND DOWN TO SOUTHEASTERN OKLAHOMA. THREE TO SIX INCHES OF SNOW IS IN THE FORECAST. STILL UP INTO NORTHEASTERN OKLAHOMA. ONE TO THREE INCHES OF S
Winter Storm Update
Chief Meteorologist Damon Lane shows the newest storm totals moving in tonight
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